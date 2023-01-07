Депутат Саблин сообщил об уничтожении "Ланцетом" САУ, обстреливавшей Донецк

Всего 7 января ВСУ нанесли по городу в общей сложности девять ударов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, постоянно пребывающий в зоне специальной военной операции, сообщил об уничтожении российским дроном-камикадзе "Ланцет" украинской самоходной артиллерийской установки, которая обстреливала Донецк.

"Тем, кто омрачает мирным людям рождественскую радость, мы отвечаем жестко. Сегодня обнаружили САУ, которая обстреливала Донецк. Уничтожена "Ланцетом", - написал депутат в субботу в Telegram-канале.

ВСУ 7 января нанесли в общей сложности девять ударов по Донецку. Помимо этого, они обстреливали Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией Zala Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха), он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км.