12 марта, 05:33
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о подготовке ВСУ к обороне на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что разведка РФ зафиксировала проведение фортификационных работ на позициях украинских войск в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях. Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредоточивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций", - сказал он.

Марочко уточнил, что разведка РФ зафиксировала проведение фортификационных работ на позициях украинских войск в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка российских войск "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских солдат и самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ на краснолиманском направлении. 

Теги:
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