В ЛНР сообщили о подготовке ВСУ к обороне на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что разведка РФ зафиксировала проведение фортификационных работ на позициях украинских войск в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях. Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредоточивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций", - сказал он.

Марочко уточнил, что разведка РФ зафиксировала проведение фортификационных работ на позициях украинских войск в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка российских войск "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских солдат и самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ на краснолиманском направлении.