Командир "Ахмата" заявил, что для удержания Артемовска Киев мог привлечь до 10 тыс. бойцов

По словам Апты Алаудинова, город в настоящее время полностью заблокирован российскими подразделениями

ГРОЗНЫЙ, 14 марта. /ТАСС/. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что для удержания Артемовска (украинское название - Бахмут) могло быть привлечено от 7 до 10 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Туда подтягивались массово мобилизованные. Естественно, они погибают сотнями и сотнями. Сказать, сколько там точное количество ВСУ, я, конечно, не готов, но надо отметить, что для удержания города от 7 до 10 тыс. было привлечено этих сил и средств, по моим подсчетам. Какое количество бойцов ВСУ уничтожено на данный момент, я не готов сказать, но я знаю, что они несут очень большие потери ежедневно", - отметил Алаудинов во вторник в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, Артемовск в настоящее время полностью заблокирован российскими подразделениями.

"По сути, там оставался один участок, через который они [ВСУ] более или менее могли вытягивать и затягивать те силы и средства, которые им нужны были. На данный момент этот участок находится полностью под контролем наших сил и средств. Мы понимаем, что противник планирует нанесение удара для того, чтобы разблокировать сам Артемовск, для этого были сконцентрированы три группы, но на данный момент у них это не получается", - отметил командир "Ахмата".