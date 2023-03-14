Защиту Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что обеспечение безопасности жителей Брянской области находится на особом контроле Министерства обороны РФ

ТАСС, 14 марта. Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков осмотрел приграничные районы Брянской области, на этих участках будет усилена защита территории огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Об этом написал во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"С главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Леонидовичем Салюковым посетили приграничные территории. С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки", - написал он.

Богомаз добавил, что обеспечение безопасности жителей Брянской области находится на особом контроле Министерства обороны РФ, Салюков лично осмотрел возведенные в регионе защитные сооружения, ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих для охраны и защиты государственной границы и мирного населения.