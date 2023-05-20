20 мая, 09:23,
обновлено 20 мая, 09:31
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 210 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в районе Авдеевки были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 210 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, танк, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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