МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ подвоза боеприпасов на южнодонецком направлении

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, огнем артиллерии были уничтожены три грузовых автомобиля и живая сила противника

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" сорвали попытку бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвезти боеприпасы на южнодонецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки "Восток" сорвана попытка подвоза противником боеприпасов и ротации личного состава на передовых позициях 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Огнем артиллерии уничтожены три грузовых автомобиля и живая сила противника", - сказал он на видео, распространенном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Гордеева, также ротация боевиков на позициях сорвана в районе села Водяного, уничтожены автомобиль и живая сила. "Расчетами самоходных минометов "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации боевиков в Великой Новоселке", - отметил офицер.

Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы противника "Мста-Б" в районах сел Новоукраинка и Бурлацкое. "Расчетами зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбиты два беспилотных летательных аппарата "Валькирия", - сказал Гордеев.

По его словам, на запорожском направлении в ходе ведения воздушной разведки были выявлены и уничтожены огнем артиллерии минометный расчет и автомобиль высокой проходимости в районе Новоданиловки, минометный расчет в районе Дорожнянки, автомобили с боевиками в районах сел Малиновка и Щербаки, склад боеприпасов в районе села Полтавка, а также скопление живой силы противника в селе Каменском. "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица противника в районе Степногорска. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и один БЛА-камикадзе", - заключил офицер.