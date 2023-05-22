Войска РФ уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в районе Андреевки

Зенитно-ракетное подразделение сбило беспилотник самолетного типа в районе населенного пункта Опытное, добавил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ударами ракетного подразделения Южной группировки войск уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Андреевке и 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

Также, по словам Астафьева, артиллерийские подразделения нанесли огневой налет по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ "Правый сектор" (организация признана экстремистской, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Новгородское. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два 120-мм миномета противника в районе населенных пунктов Богдановка и Северное, САУ "Краб", противотанковое орудие "М-128" в районе населенного пункта Червонное, а также два танка", - добавил он.

Астафьев отметил, что зенитно-ракетным подразделением сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе населенного пункта Опытное. "Подразделениями радиоционно-химической и биологической защиты группировки нанесено поражение реактивными снарядами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту ВСУ", - заключил офицер.