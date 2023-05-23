В Казани стартовала всеармейская олимпиада курсантов

Соревнования проходят на базе Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В Казани открылась всеармейская олимпиада курсантов по военно-профессиональной подготовке. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"С 23 по 28 мая в рамках олимпиады более 240 курсантов в составе 31 команды, шесть из которых команды девушек-военнослужащих, посоревнуются по основным предметам боевой подготовки", - отметили в оборонном ведомстве.

Соревнования проходят на базе Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Конкурсные состязания пройдут в четырех номинациях: "Тактическая и тактико-специальная подготовка", "Гуманитарная миссия", "Огневая подготовка" и "Военно-спортивная подготовка".