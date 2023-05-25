ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и минометный расчет на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, четверо военных ВСУ погибли, трое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет с расчетом. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в среду артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое был уничтожен 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом. В результате удара четверо военных ВСУ погибли, трое получили ранения.