25 мая, 07:04
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и минометный расчет на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, четверо военных ВСУ погибли, трое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет с расчетом. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в среду артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое был уничтожен 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом. В результате удара четверо военных ВСУ погибли, трое получили ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация