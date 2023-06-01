1 июня, 09:04,
обновлено 1 июня, 09:12

ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний, сообщили в компании

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в компании.

"ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России. Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
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