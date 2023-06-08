8 июня, 15:08
Военная операция на Украине

Авиация Центрального округа Росгвардии с начала года более 100 раз летала в зону СВО

Экипажи авиационного отряда спецназначения округа обеспечивают безопасность комплекса "Байконур"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиация Росгвардии Центрального округа выполнила более 100 полетов с начала года в зону специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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"Авиацией Центрального округа выполнено более 800 полетов, в том числе более 100 в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Росгвардии, экипажи авиационного отряда специального назначения округа обеспечивают безопасность комплекса "Байконур" в Республике Казахстан. 

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