МО РФ сообщило о продолжении атак ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 июня при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжая нести значительные потери в живой силе и технике.

"Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказал Конашенков.