В РФ создали дрон "Лютик-Камикадзе", оснащенный системой сброса с дистанционной активацией

В Сахалинском центре беспилотных технологий сообщили, что БПЛА уже направлены в зону спецоперации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон "Лютик-Камикадзе", оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Безусловно, основное предназначение дрона "Лютик-Камикадзе" - отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым. В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. Это не просто "сбросники", они интегрированы, их можно активировать с пульта. Также мы выводим контакты для того, чтобы детонатор можно было активировать от батареи", - отметил собеседник агентства.

Разработчик подчеркнул, что такое решение направлено на повышение эффективности и экономичности использования FPV-дронов в условиях их дефицита. "Многие подразделения, в том числе в зоне спецоперации (СВО), испытывают серьезную нехватку FPV-дронов. Людям не столько жалко дрон, сколько они понимают - лучше слетать два-три раза, условно говоря, чем один раз с вероятностью не попасть по цели. Военнослужащие стараются использовать оборудование максимально эффективно. Как известно, гособоронзаказ не участвует в поставках FPV-дронов, а нужны они как патроны - мешками. Но так как эта история существует только за счет волонтерского движения и спонсорской помощи, во всех наших подразделениях ощущается дефицит аппаратов", - отметили в организации.

Новый дрон прошел все испытания и уже применяется в зоне СВО. "Аппарат направлен для боевой работы в зону спецоперации, первая партия составила 10 изделий", - сообщили в Сахалинском центре беспилотных технологий. Рабочая грузоподъемность дрона составляет до 2 кг. "2 кг груза аппарат отнесет на 3 км, а к примеру, 800 г - на 5 км", - уточнили в организации.

Сахалинский центр беспилотных технологий создан в конце 2022 года. Организация специализируется на производстве, разработке беспилотных летательных аппаратов, а также обучении профильных специалистов. Все работы осуществляются за счет собственных средств. Центр работает только с силовыми ведомствами.