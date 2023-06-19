МО РФ заявило об отражении трех атак сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе

По данным ведомства, уничтожен танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки сводных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях. На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, уничтожен танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.