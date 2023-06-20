20 июня, 11:16,
обновлено 20 июня, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ: отражены 4 атаки ВСУ на Времевском выступе и ореховском тактическом направлениинии

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, во время боя уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками", - сказал он.

По словам Конашенкова, во время боя уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. 

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