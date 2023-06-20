В ЛНР сообщили о попытке ВСУ создать плацдарм для наступления на купянском направлении

Российские военнослужащие своим ударом уничтожили живую силу и технику противника, рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались создать плацдарм для наступления на купянском направлении, но российские военнослужащие своим ударом уничтожили живую силу и технику противника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении на протяжении последних двух-трех суток противник пытался атаковать в районе Стельмаховки, в районе Коломыйчихи (села в Сватовском районе ЛНР - прим. ТАСС) и пытался создать себе некие плацдармы для дальнейшего наступления, но его скопление живой силы и техники было выявлено - наши военнослужащие нанесли существенное огневое поражение. Поэтому тот замысел, который противник пытался реализовать, уже неосуществим", - сказал он.