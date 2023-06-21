В ЛНР сообщили об отражении силами РФ попыток наступления ВСУ на Кременную и Лисичанск

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что основные удары противник наносит из районов населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполь

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) последние трое суток пытаются пойти в наступление на Кременную и Лисичанск в ЛНР, однако российские военнослужащие успешно отбивают все атаки противника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера в отношении населенных пунктов Кременная и Лисичанск. <...> Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что ВСУ, неся потери в живой силе и технике, вынуждены возвращаться на свои позиции, а после перегруппировки и восполнения потерь возобновляют попытки наступления. Основные удары противник наносит из районов населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Терны, Торское, Ямполь.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что подразделения ВСУ группами до 150 человек пытаются прорвать оборону российских военнослужащих в районе Кременной.