21 июня, 05:34
Военная операция на Украине

Марочко: три мехвода задержаны службой правопорядка ВСУ за отказ воевать на технике НАТО

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, задержанных механиков-водителей также обвиняют в преднамеренной порче машин

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержала трех механиков-водителей одного из механизированных подразделений ВСУ из-за отказа воевать на бронетехнике производства стран НАТО. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Украинской военной службой правопорядка в районе населенного пункта Ямполь (город в Донецкой Народной Республике - прим. ТАСС) задержаны трое военнослужащих механизированного подразделения, которые отказались выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения на бронетехнике западного производства", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.

Марочко рассказал, что задержанных механиков-водителей также обвиняют в преднамеренной порче машин, поскольку "в топливной системе обнаружены следы засорения, занесенного в обход фильтров, предназначенных для очистки". 

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