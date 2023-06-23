23 июня, 11:19,
обновлено 23 июня, 11:38
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об отражении ВС РФ четырех атак ВСУ на донецком направлении за сутки

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе боев ликвидировали более 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за сутки успешно отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны. 

Теги:
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