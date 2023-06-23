23 июня, 11:22,
обновлено 23 июня, 11:41
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об отражении ВС России трех атак ВСУ на Времевском выступе

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, на положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя в Запорожской области пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделениями ВСУ предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, на положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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