23 июня, 12:08
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что они были расположены в 102 районах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки 93 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - отметил он. 

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