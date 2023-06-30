30 июня, 05:35
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили, что российские силы ведут позиционные бои на купянском направлении

Как сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко, "Вооруженные формирования Украины в большей степени ведут контрбатарейную борьбу и укрепляют свои оборонительные позиции"

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Силы РФ ведут позиционные бои на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На купянском направлении идут позиционные бои. В районе населенного пункта Купянск серьезных попыток наступления со стороны противника не отмечено. Вооруженные формирования Украины в большей степени ведут контрбатарейную борьбу и укрепляют свои оборонительные позиции", - сказал он.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 25 военных. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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