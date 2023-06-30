Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 2 автомобиля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские войска отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника на этом направлении за сутки составили "до 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также 2 автомобиля". Он также отметил, что в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.