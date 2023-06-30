Минобороны РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Уничтожено до 160 украинских военнослужащих

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за сутки успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

По его словам, также были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и самоходная гаубица "Гвоздика".