30 июня, 11:10,
обновлено 30 июня, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении более 50 военных ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также ликвидированы две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Группировка российских войск "Центр" в течение суток отразила атаку Вооруженных силы Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также уничтожила на краснолиманском направлении более 50 военных противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.

Также Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Всего за сутки на направлении уничтожено "более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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