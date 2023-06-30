МО РФ сообщило об отражении атаки мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа

Также в районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.