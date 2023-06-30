30 июня, 11:12,
обновлено 30 июня, 11:16
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа

© Минобороны России

Также в районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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