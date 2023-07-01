1 июля, 10:22,
обновлено 1 июля, 10:30
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении 15 атак ВСУ на донецком направлении

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ в течение прошедших суток "продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за сутки успешно отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20. "Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - добавил Конашенков. 

Теги:
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