В Минобороны России сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник за сутки на купянском направлении потерял более 75 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, общие потери противника за сутки на купянском направлении - более 75 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30.