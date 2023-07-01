1 июля, 10:23,
обновлено 1 июля, 10:34
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник за сутки на купянском направлении потерял более 75 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, общие потери противника за сутки на купянском направлении - более 75 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30. 

Теги:
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