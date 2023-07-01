1 июля, 10:23,
обновлено 1 июля, 10:36
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Всего за сутки противник потерял до 140 военнослужащих

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) в течение суток потеряли до 140 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Всего за сутки на направлении противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одну гаубицу "Мста-Б". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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