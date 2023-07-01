1 июля, 10:23,
обновлено 1 июля, 10:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на краснолиманском направлении

Также российские военнослужащие за сутки поразили две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов в Торском в ДНР, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 90 украинских военных. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, в течение суток авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки "Центр" на краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Невского, Кременной и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. 

Теги:
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