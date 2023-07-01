МО РФ сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на краснолиманском направлении

Также российские военнослужащие за сутки поразили две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов в Торском в ДНР, за сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 90 украинских военных. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, в течение суток авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки "Центр" на краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Невского, Кременной и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.