МО РФ сообщило о поражении хранилища топлива объединенной группировки ВСУ "Запорожье"

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы России в течение суток также нанесли поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили хранилище топлива объединенной группировки ВСУ "Запорожье". Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе <...> Запорожья поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск "Запорожье", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.