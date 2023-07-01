В МО РФ сообщили о перехвате двух ракет ВСУ Storm Shadow и пяти снарядов РСЗО HIMARS

Средства ПВО РФ также перехватили 12 беспилотников противника

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, всего за время спецоперации уничтожены 444 самолета противника, 240 вертолетов, 4 845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 10 430 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник потерял 1 134 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 5 291 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 11 324 единицы специальной военной автомобильной техники.