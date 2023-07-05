Якушев: планы по выпуску продукции по ГОЗ увеличили до шести раз для предприятий ОПК Урала

Окружные предприятия по итогам первого квартала выполнили большинство взятых на себя обязательств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Планы по выпуску продукции по гособоронзаказу (ГОЗ) увеличены в два-три раза, а по некотором позиции - в шесть раз для предприятий оборонно-промышленного комплекса Урала. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"В этом году перед предприятиями ОПК стоят не менее сложные задачи. Гособоронзаказ увеличен. Принято решение о дополнительном оснащении войск оружием и техникой. Выделены значительные средства на их закупку и ремонт. Планы по выпуску продукции увеличены в два-три раза, а по некоторым позициям - в шесть и более раз. Предприятия ОПК Уральского федерального округа по итогам первого квартала большинство взятых на себя обязательств выполнили", - говорится в сообщении по итогам встречи рабочей группы по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов в ОПК.

В полпредстве уточнили, что рабочая группа создана для реализации указа президента, которым глава государства включил полномочных представителей в состав военно-промышленной комиссии и возложил на них координирующую роль при реализации инвестпроектов в этой сфере.

Только в состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций ОПК региона. Среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" - единственные в стране производители бронетанковой техники и самоходных артиллерийских орудий соответственно, НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, машиностроительный завод имени М. И. Калинина, занимающийся разработкой и производством зенитных ракетных комплексов. Также предприятия ОПК Ростеха и Росатома представлены в Челябинской области, а в Курганской находится единственный производитель боевых машин пехоты в России "Курганмашзавод".