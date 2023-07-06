Военные саперы завершили сплошное разминирование в Валуйках после обстрелов ВСУ

Осколки вывезли для дальнейшей экспертизы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа завершили сплошное разминирование города Валуйки в Белгородской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили там.

В военном ведомстве добавили, что саперы исследуют местность с помощью миноискателя и щупа. Особо опасные боеприпасы, которые нельзя переносить и брать в руки, подрывают на месте огневым способом. При этом военные также рассказывают жителям, что следует делать при обнаружении подозрительных предметов.

После обстрела Валуйков из РСЗО "Град" со стороны ВСУ 5 июля в городе оказались повреждены более 30 частных домовладений и 11 автомобилей. 19 июня сообщалось о повреждении более 60 квартир в 7 многоквартирных домах и 18 частных строений.