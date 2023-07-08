8 июля, 11:17,
обновлено 8 июля, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 500 военных

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, противник также потерял три танка и две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на донецком направлении до 500 военных, три танка и две американские самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin США Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля,два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-30", - сказал он.  

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация