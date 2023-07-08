МО РФ заявило, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 500 военных

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, противник также потерял три танка и две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на донецком направлении до 500 военных, три танка и две американские самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin США Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля,два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-30", - сказал он.