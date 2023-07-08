Минобороны РФ рассказало о сбитом украинском самолете Су-27 в ДНР

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские средства ПВО также перехватили шесть снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 Украины в ДНР, перехватили шесть снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по его словам, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Остриковка, Широкое, Мирное Запорожской области, Новая Маячка, Новая Каховка, Малокаховка, Ульяновка Херсонской области и Волфино Сумской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 582 танка и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 512 единиц специальной военной автомобильной техники.