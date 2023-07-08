Кадыров сообщил об уничтожении склада боеприпасов и хранилища ГСМ ВСУ под Харьковом

Глава Чеченской Республики добавил, что в момент удара на территории склада могли находиться военные "личного состава укронатовских формирований"

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие уничтожили склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ в населенном пункте Одноробовка Харьковской области.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"На территории населенного пункта Одноробовка Харьковской области уничтожены склад боеприпасов, а также хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ. Это результат работы подразделений дорогих братьев, начальников отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими батальона "Запад-Ахмат" МО РФ", - написал Кадыров.

Кадыров добавил, что в момент удара на территории склада могли находиться военные "личного состава укронатовских формирований".

По его словам, чеченские подразделения держат под контролем приграничную зону, пресекая деятельность диверсионных групп. "Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково", - добавил Кадыров.