МО РФ сообщило, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 80 военных

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одну Д-20 противника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на краснолиманском направлении до 80 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одну Д-20. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сказал он.