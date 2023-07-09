МО РФ сообщило об уничтожении за сутки 10 украинских беспилотников

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 4 948 беспилотных летательных аппаратов противника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средствами ПВО РФ за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородок и Ковалевка Луганской Народной Республики", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, 4 948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.