Эксперт сообщил об уничтожении силами РФ ДРГ под Кременной

По словам Виталия Киселева, ВСУ потеряли более 20 солдат убитыми

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 20 украинских диверсантов были уничтожены российскими силами при попытке прорыва под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в прямом эфире программы "Соловьев. Live" сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"По кременскому лесу. Буквально несколько дней назад были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, которые также пытались прорваться", - сообщил он, добавив, что было уничтожено более 20 человек.

В начале июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что российские военные разбили под Кременной диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Пятеро бойцов ВСУ попали в плен.