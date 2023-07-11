11 июля, 06:27
Военная операция на Украине

Эксперт сообщил об уничтожении силами РФ ДРГ под Кременной

По словам Виталия Киселева, ВСУ потеряли более 20 солдат убитыми

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 20 украинских диверсантов были уничтожены российскими силами при попытке прорыва под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в прямом эфире программы "Соловьев. Live" сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По кременскому лесу. Буквально несколько дней назад были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, которые также пытались прорваться", - сообщил он, добавив, что было уничтожено более 20 человек.

В начале июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что российские военные разбили под Кременной диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Пятеро бойцов ВСУ попали в плен. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация