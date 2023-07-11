Шойгу: в кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство вооружения

Министр обороны РФ отметил, что "делается много, если не сказать больше"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения для выполнения боевых задач. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Делается много, если не сказать больше. Вся эта работа началась в прошлом, 2022 году. В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как выполняется государственный оборонный заказ для обеспечения российской армии.