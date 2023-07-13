13 июля, 02:03
Военная операция на Украине

Российский экипаж БМП-3 сорвал атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Отличившихся военнослужащих представили к государственным наградам, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группы огневого прикрытия Центрального военного округа, выполняя задачу на боевой машине пехоты БМП-3, сорвали атаку украинских штурмовиков на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Экипаж боевой машины пехоты БМП-3, находящийся на боевом дежурстве в районе ожидания, получил боевую задачу по прикрытию действий штурмового подразделения. Прибыв в район боевого соприкосновения, военнослужащие оперативно сориентировались на местности и первым выстрелом из 100-мм орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику ВСУ. Затем из спаренной пушки нанесли огневое поражение по живой силе и технике противника, предпринявших попытку перехода в наступление", - сообщили в российском военном ведомстве.

За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам, добавили в Минобороны РФ. 

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