МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Противник потерял до 70 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВС) за сутки потеряли на купянском направлении до 70 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.