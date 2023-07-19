Кадыров сообщил о ликвидации ДРГ около населенного пункта Одноробовка Харьковской области

Он отметил, что корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Диверсионно-разведовательная группа (ДРГ) украинских военных ликвидирована в районе Одноробовки Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения дорогого брата, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", - написал Кадыров.

Он отметил, что корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА. После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения.