19 июля, 16:29
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о ликвидации ДРГ около населенного пункта Одноробовка Харьковской области

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

Он отметил, что корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. /ТАСС/. Диверсионно-разведовательная группа (ДРГ) украинских военных ликвидирована в районе Одноробовки Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения дорогого брата, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", - написал Кадыров.

Он отметил, что корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА. После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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