20 июля, 10:10
Военная операция на Украине

Более 600 тяжело раненых в СВО военных после подготовки получили новые должности

Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков сообщил, что речь идет о назначении на должности в военных комиссариатах, воинских частях и вузах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 600 военнослужащих, прошедших переподготовку в реабилитационно-образовательных центрах Минобороны России после тяжелых ранений, назначены на должности в военкоматах, воинских частях и вузах. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Севрюков в ходе Первого форума ветеранов СВО, проходящего в Музее Победы.

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"На базе Военно-медицинской академии им. Кирова и второго филиала госпиталя им. Вишневского созданы реабилитационно-образовательные центры. Обучение в них по новым военно-учетным специальностям прошли уже 626 человек, из которых 609 после переподготовки назначены на вновь введенные для них должности", - сказал он.

Как уточняется в презентации Севрюкова, речь идет о назначении на должности в военных комиссариатах, воинских частях и вузах. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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