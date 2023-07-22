В Минобороны заявили, что расчеты гаубиц "Мста-Б" работают "как часы"

Как отметил командир артиллерийского дивизиона с позывным Дон, на пункте управления организована онлайн-трансляция

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчеты 152-мм артиллерийских орудий "Мста-Б" в зоне проведения военной спецоперации работают как отлаженный механизм. Такое мнение выразил командир артиллерийского дивизиона с позывным Дон, который выполняет боевые задачи на авдеевском направлении.

"С первых дней тут воюем - все все знают, поэтому весь дивизион работает как отлаженный механизм. Коллектив очень слаженный, все работает четко как часы. Координаты - даже не надо много чего говорить - достаточно контрольными фразами, все все понимают, все все сразу же выполняют. От двух до четырех минут, и уже наши снаряды летят к цели", - сказал Дон на кадрах, опубликованных Минобороны РФ.

Будучи командиром, Дон управляет огнем всего дивизиона. Передача данных для корректировки стрельбы осуществляется посредством трансляции. "На пункте управления также организована онлайн-трансляция. Прямо от моих корректировщиков. Я могу полностью оценивать, как ведут огонь подразделения, оценивать и корректировать их в онлайн-режиме", - описал рабочий процесс Дон.

"Мста-Б" - буксируемая 152-мм советская и российская гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов.