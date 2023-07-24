Военный заявил, что наемники в рядах ВСУ в основном ушли с передовой линии фронта

Командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба уточнил, что такие данные бойцы подразделения выявляют благодаря разведданным и радиоперехватам

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Тяжелые потери, понесенные подразделениями иностранных наемников под Артемовском (украинское название - Бахмут), вынудили их в основном отойти с передовой линии фронта. Об этом ТАСС сообщил командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

"После событий в Бахмуте, где пачками полегли иностранцы, они вперед не лезут. Они пользуются руками украинцев. Они остаются только за работой каких-то артиллерийских орудий на дальних рубежах", - сказал командир.

Такие данные бойцы подразделения выявляют благодаря разведданным и радиоперехватам, уточнил он.