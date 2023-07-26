Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" за сутки пресекла попытку подразделений ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного. Понеся потери, противник отступил", - сказал он.
По его словам, огнем артиллерии поражен опорный пункт националистов. Также огнем артиллерии уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Чаривного и Работино.
Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены буксируемая гаубица в Степногорске и боевая бронированная машина в районе Работино.
Бомбардировочная авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Новоданиловки. Уничтожен склад боеприпасов и укрытия с военной техникой в Червоном.
Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Приютного, Жеребянки и Пятихатки. Вертолетами армейской авиации уничтожены склад боеприпасов в районе Червоного, поражены места скопления живой силы ВСУ в Приютном.