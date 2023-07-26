В Херсонской области сообщили об уничтожении позиции ВСУ на правобережье Днепра

По словам представителя экстренных служб региона, погибли 33 украинских военных

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские силы за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра, погибли 33 украинских военных и более 40 ранены, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены позиции противника в районах населенных пунктов Казацкое, Михайловка, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Веселое, Томарино, Шляховое, в результате огневого поражения уничтожены 33 боевика ВФУ (вооруженных формирований Украины), еще более 40 получили ранения различной тяжести. Ударом БПЛА "Ланцет" уничтожена командно-штабная машина противника", - сказал он.

В островной зоне была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Кизомыс. На херсонском направлении удалось уничтожить позиции противника в районе Антоновки и Дачи, а также склад с боеприпасами и гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом около Зеленовки.