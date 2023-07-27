МО РФ сообщило об уничтожении в Хмельницкой области складов авиационного топлива ВСУ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации за прошедшие сутки уничтожили в Хмельницкой области склады авиационного топлива ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. В районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поразила 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, в живой силе и военной технике в 123 районах.